Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы, по предварительным данным, пострадала женщина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Очевидцы сообщили, что в жилом доме №38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находятся женщина и двое детей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметил источник, в результате стрельбы пострадала женщина. Всего было порядка шести-семи выстрелов. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики. Попасть в квартиру в данный момент не получается. "Звуки выстрелов пока не слышны", - добавил он.-0-

Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы Уточняется, что мужчина застрелил трех человек. "По предварительной информации, мужчина который застрелил трех человек, среди которых двое детей, покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства ТАСС.