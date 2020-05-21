Неизвестный ранил ножом пятерых человек в пригороде Вены

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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек получили ножевые ранения при нападении неизвестного мужчины в австрийском Бадене неподалеку от Вены. Об этом сообщает Австрийское агентство печати (Austria Presse-Agentur, APA).
Нападения произошли в ночь на 21 мая. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
По предварительным данным, инциденты зафиксированы в трех районах Бадена. Подозреваемый также получил серьезные ранения, рассказала местная полиция. Мотивы нападения выясняются.-0-