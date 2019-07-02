Неизвестный смертельный вирус распространяется в Боливии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения южноамериканской республики Габриелу Монтаньо.

К настоящему моменту с подозрением на этот недуг госпитализированы пять человек, включая двух врачей. Все они помещены в одно инфекционное отделение больницы города Ла-Пас. Анализы исключили известные заболевания: лихорадки денге, чикунгунья и другие.

От последствий неизвестного вируса уже скончалась врач-практикант. Предполагается, что ее заразил пациент в городе Каранави департамента Ла-Пас. От практикантки позже подхватили болезнь два врача, которые общались с ней.

Специалисты определили инкубационный период вируса - от 7 до 21 дня. Симптомы вызванного им заболевания - повышенная температура, головная боль, а также боль в мышцах и животе. Лечащим врачам предписано не приближаться к пациентам ближе чем на полтора метра, менять медицинские халаты после каждого посещения больных и использовать две пары латексных перчаток.

Власти Боливии обратились в Панамериканскую организацию здравоохранения с просьбой прислать в страну экспертов для помощи в идентификации вируса.-0-