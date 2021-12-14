Неизвестный сообщил о минировании двух колледжей и техникума в Серпухове

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в колледжах и техникуме в российском Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Губернском колледже и медицинском колледже Серпухова. Аналогичное сообщение поступило о минировании Чеховского техникума в поселке Пролетарский около Серпухова", - сказал собеседник агентства.

Также ранее сообщалось, что 13 декабря 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.-0-