Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на вокзале и двух станциях метро в Москве

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" и "Арбатская", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и на Белорусском вокзале. Экстренные службы проверяют все три объекта на предмет минирования, для этого применяются в том числе кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства. При этом все три транспортных объекта работают в штатном режиме.
С начала года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве и Подмосковье. Все сообщения проверяли оперативные службы, взрывных устройств нигде обнаружено не было.-0-
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