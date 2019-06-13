Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на вокзале и двух станциях метро в Москве

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" и "Арбатская", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и на Белорусском вокзале. Экстренные службы проверяют все три объекта на предмет минирования, для этого применяются в том числе кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства. При этом все три транспортных объекта работают в штатном режиме.

С начала года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве и Подмосковье. Все сообщения проверяли оперативные службы, взрывных устройств нигде обнаружено не было.-0-