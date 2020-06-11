Неизвестный совершил нападение на школу в Словакии

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный совершил вооруженное нападение на школу в словацком городе Врутки, сообщает новостной портал Aktuality.sk.

В оперативном центре экстренной медицинской помощи рассказали, что в результате нападения два человека погибли и пятеро получили ранения. Среди раненых есть дети.

В соцсетях распространяется информация, что полицейские ликвидировали нападавшего. По некоторым данным, нападавший был сотрудником школы. Эта информация пока не подтверждена.

На место происшествия направляется президент полицейского управления Словакии Милан Лучанский. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Учебное заведение, на которое совершено нападение, объединяет детский сад, начальную школу и гимназию.-0-