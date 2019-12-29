Неизвестный совершил нападение с ножом возле синагоги в пригороде Нью-Йорка

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек пострадали в результате нападения, произошедшего неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк, США), сообщает ТАСС.

Неизвестный с ножом ранил, по предварительным данным, пять человек.

По сведениям организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC - Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев), сигнал о происшествии поступил 28 декабря в 21.50 (5.50 29 декабря по белорусскому времени). Инцидент произошел в доме хасидского раввина. Пострадавшие - все хасиды - с колотыми ранами доставлены в местные больницы.

Подозреваемый скрылся с места преступления. В данный момент он задержан. Подробности о его личности не сообщаются.

Президент Израиля Реувен Ривлин осудил произошедшее и призвал бороться с антисемитизмом. "Шокирован и возмущен ужасной атакой в Нью-Йорке и молюсь за выздоровление всех пострадавших, - написал Реувен Ривлин на странице в Twitter. - Антисемитизм является не только еврейской проблемой, и конечно, это не только проблема Государства Израиль. Мы должны вместе работать для того, чтобы противостоять распространению этого зла, которое представляет собой глобальную угрозу".-0-