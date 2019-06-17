Неизвестный устроил стрельбу на выпускном в Филадельфии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный устроил стрельбу на выпускном вечере в американском городе Филадельфия. В результате один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщает американская телекомпания
Инцидент произошел 16 июня около 22.00 по местному времени. На вечеринке присутствовали около 60 человек. Неизвестный произвел по меньшей мере восемь выстрелов, после чего скрылся. В результате нападения пострадали подростки в возрасте от 15 до 17 лет, а также несколько молодых людей старше 20 лет. Установлено, что погибшему также было около 20 лет.
Согласно сведениям полиции, жизни раненых ничто не угрожает.
В настоящее время правоохранители ведут расследование происшествия. Стрелок до сих пор не задержан.
Помимо случая на выпускном, на прошлой неделе в Филадельфии произошло несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали по меньшей мере три человека, 15 получили травмы.-0-
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