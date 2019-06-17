Неизвестный устроил стрельбу на выпускном в Филадельфии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный устроил стрельбу на выпускном вечере в американском городе Филадельфия. В результате один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщает американская телекомпания NBC .

Инцидент произошел 16 июня около 22.00 по местному времени. На вечеринке присутствовали около 60 человек. Неизвестный произвел по меньшей мере восемь выстрелов, после чего скрылся. В результате нападения пострадали подростки в возрасте от 15 до 17 лет, а также несколько молодых людей старше 20 лет. Установлено, что погибшему также было около 20 лет.

Согласно сведениям полиции, жизни раненых ничто не угрожает.

В настоящее время правоохранители ведут расследование происшествия. Стрелок до сих пор не задержан.

Помимо случая на выпускном, на прошлой неделе в Филадельфии произошло несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали по меньшей мере три человека, 15 получили травмы.-0-