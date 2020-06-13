Неизвестный устроил стрельбу возле бара в Техасе

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу у бара в Техасе (США) - ранены не менее восьми человек, сообщает CNN" target="_blank" rel="nofollow">CNN.

По словам начальника полиции города Сан-Антонио Уильяма Макмануса, инцидент произошел, когда группе, в которой оказался стрелок, отказали во входе в бар: они были пьяны. Предполагаемый стрелок сказал: "Разве ты не знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии". Он вернулся к своей машине, взял винтовку и открыл огонь возле бара.

В результате были ранены пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Они доставлены в местные больницы и находятся в стабильном состоянии.

Полиция в настоящее время продолжает поиски стрелка. Следователи просматривают записи камер наблюдения, чтобы установить личность подозреваемого и получить более подробную информацию о случившемся.-0-