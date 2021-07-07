Неизвестный взял в заложники сотрудников отделения Сбербанка в Тюмени

Фото ТАСС
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Захватчик требует выдать ему деньги. "С ним пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жители дома, где находится захваченное отделение банка, эвакуированы на безопасное расстояние.
По данным источника ТАСС, количество эвакуированных - более 50 человек. На месте работают сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.-0-