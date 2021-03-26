Неизвестный "заминировал" все школы и детсады в Подмосковье

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о том, что все школы и детские сады на территории Московской области "заминированы", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На электронную почту ГУ МЧС России по Московской области поступило анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства. На место выехали специалисты, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сведений об эвакуации нет.-0-