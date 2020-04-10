Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в середине апреля некоторым видам бизнеса будет разрешено возобновить деятельность, однако только при соблюдении строгих требований безопасности. Об этом сообщает газета "Литовский курьер".

"Как и обещали, после совещания с экономическими партнерами мы рассматриваем возможности возобновления деятельности некоторых видов бизнеса. Условие - соблюдение строжайших требований безопасности", - заявил литовский премьер после совещания с министрами. "Если мы это сделаем, то поэтапно, с учетом уровня риска заражения коронавирусом работников и клиентов. Первый этап намечается в середине апреля. Однако это - лишь предварительно", - сказал Саулюс Сквернялис.

8 апреля правительство Литвы продлило карантин, введенный 16 марта, до 27 апреля, однако упомянуло о возможности смягчения условий и возобновлении работы части бизнеса. Премьер обещал, что постепенно облегчат условия работы и в секторе услуг, однако пока это не будет касаться уличных кафе. До сих пор во время карантина в Литве не разрешалась торговля, за исключением продажи продуктов питания, лекарств и горючего.

По состоянию на 10 апреля, в Литве подтверждено 999 случаев заражения COVID-19, с момента вспышки заболевания скончались 17 человек.-0-