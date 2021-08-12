Нелегальные перевозчики в Литве предлагают мигрантам переброску в Европу за 3-8 тыс. евро

12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в западноевропейские страны за плату в размере до 8,5 тыс. евро. Об этом в четверг сообщило национальное радио LRT, команда сотрудников которого провела журналистское расследование, сообщает ТАСС.





Собранные данные показывают, что литовцы тоже участвуют в международной сети незаконной транспортировки мигрантов. "Путь из Литвы в Германию стоит от 3 тыс. до 8,5 тыс. Тем, кто заплатил максимальную сумму, обещают поддельные документы", - утверждается на портале LRT.

Среди участников незаконного трафика журналистами установлены литовские компании, занимающиеся грузоперевозками по международным маршрутам. Утверждается, что часть схем побега из Литвы координируется носителями арабского языка, которые просят оплатить поездку через так называемые страховые компании в Турции. "Это позволяет обойти традиционную банковскую систему и не оставить следов финансовых транзакций", - указало LRT.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Считается, что их конечной целью являются страны Запада.-0-