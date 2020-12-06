Немецкая Бавария второй раз объявит режим ЧС из-за коронавируса

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий регион Бавария второй раз за пандемию объявит режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения случаев заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на баварского премьер-министра Маркуса Зедера.

Зедер 6 декабря провел внеочередное заседание правительства Баварии, по итогам которого был создан план по борьбе с распространением коронавируса. Согласованные меры вступят в силу после голосования 8 декабря в местном парламенте и будут действовать до 5 января.

"Все скомпоновано под заголовком "Остаемся дома". Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый - мы вновь объявляем чрезвычайное положение", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

В Баварии объявляют чрезвычайное положение второй раз с начала пандемии. Впервые это было сделано 16 марта. По словам Зедера, основанием для такого решения является высокая динамика заболеваемости (более 3 тысяч подтвержденных инфицированных за последние сутки) и загруженность больниц.

Новый план включает введение общего запрета на выход на улицу без уважительных причин - работа, посещение клиники, обучение, закупки или семейные дела. При этом в районах, где ситуация наиболее сложная (свыше 200 новых инфицированных на 100 тыс населения за неделю), будет действовать более жесткое ограничение - полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня.

С 23 до 26 декабря будет сделано послабление для групповых встреч. Сейчас правило разрешает встречи, если число участников не превышает пять человек из двух домохозяйств. В рождественские праздники можно будет собираться в более широком составе, но это не касается Нового года.

Власти предлагают изменения правил для школьников. Власти Баварии теперь намерены перевести учеников профучилищ, а также старшеклассников в регионах с наиболее сложной ситуацией на дистанционное обучение. В остальных школах вводится посменное обучение.

План правительства Баварии предполагает и другие новые нормы, касающиеся уточнения ограничительных норм для розничной торговли, посещения домов престарелых, пересечения границы.-0-