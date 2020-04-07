Немецкая промышленность ожидает массового спада производства

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюнхенский институт экономических исследований IFO представил 7 апреля данные опроса предприятий немецкой промышленности об их ожиданиях в свете пандемии и карантинных мер. Бизнес прогнозирует три месяца резкого спада, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Согласно данным опроса индекс производственных ожиданий, который был положительным, упал сразу на 22,8 пункта до минус 20,8. Это самое резкое падение показателя с момента начала исследования в 1991 году. Эксперты отмечают, что это сигнализирует о массовом сокращении производства, которое затронет все сектора экономики.

Самые пессимистичные прогнозы высказывают производители автомобилей, резины, пластмассы. Сильное падение индекса зафиксировано в металлургии и металлообработке. Это вызвано последствиями карантинных ограничений и запретов, в результате которых нарушены глобальные цепочки поставок. Меньше всего чувствуют себя затронутыми кризисом химическая и пищевая промышленность Германии.

При этом еще в феврале немецкая экономика демонстрировала рост: объем промышленного производства увеличился на 0,3%, сообщило сегодня Федеральное статистическое ведомство Германии. В январе промышленное производство выросло на 3,2%. Власти Германии уже объявили о плане поддержки немецкого бизнеса для преодоления последствий пандемии.

По состоянию на 7 апреля, в Германии подтверждено более 103 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 1,8 тыс. человек скончались.-0-