Немецкие промышленники предупредили о возможном закрытии своих заводов в Литве

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецко-балтийская торговая палата предупредила правительство Литвы о возможном закрытии своих заводов на ее территории из-за ограничений, наложенных Китаем на Литву, сообщает портал Delfi.

Торговая палата сообщила об этом в письме, которое было отправлено министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису и министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте. В нем немецкие бизнесмены выразили "большую озабоченность" из-за ухудшения отношений между Литвой и Китаем. Также они обратили внимание, что немецкие компании, занимающиеся субстратами и торфом, лазерами, автомобильными деталями и другим, уже столкнулись с серьезными проблемами из-за ограничений. Они не могут получать комплектующие из Китая и экспортировать свою готовую продукцию обратно.

Немецкие промышленники предупреждают власти Литвы, что если проблема отношений между Вильнюсом и Пекином не будет решена, их заводы в Литве могут быть закрыты.

"Некоторые компании уже ощущают негативные последствия, другие получат их в ближайшие дни или недели. От имени членов нашей палаты мы хотели бы еще раз пожелать, чтобы все заинтересованные стороны быстро нашли конструктивное решение для восстановления экономических отношений между Литвой и Китаем", - говорится в письме, которое подписали руководители Немецко-балтийской торгово-промышленной палаты Кястутис Багдонавичюс и Флориан Шредер.

В ноябре Китай ограничил дипломатические отношения с Литвой после того, как в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня, а в начале декабря Литва была исключена из таможенной системы Китая, поэтому импорт литовских товаров в Китай был прерван.-0-