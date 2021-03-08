8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие вирусологи предостерегают от поспешных послаблений ограничительных мер из-за COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в Deutsche Welle.

В частности, в своем Twitter-аккаунте наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите", ответил всем, кто считает, что вирус снизил свои темпы распространения. "В настоящий момент ни одна из известных мутаций не дает нам никаких оснований говорить об ослаблении. Это были бы чистой воды домыслы", - написал он. Еще в начале этого года берлинский вирусолог утверждал, что может пройти еще много времени, прежде чем вирус станет эндемичным, то есть останется на планете, но его проявление будет носить только локальный характер.

Известный политик, врач-эпидемиолог по образованию, Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) придерживается схожих взглядов. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Soder) в интервью немецким СМИ высказал свои опасения и предостережения по поводу слишком быстрого снятия ограничений и открытия всех сфер.

Вместе с тем, по данным ВОЗ, общее число заражений сокращается уже на протяжении двух последних месяцев. Эксперты называют несколько причин. "Очевидно, что дело не в вакцинации, так как пока удалось привить лишь небольшую долю населения планеты. Однозначно, что такие меры, как соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, оказались эффективными. Это аргумент в пользу постепенного послабления локдауна. В некоторых странах, как, например, в США и Бразилии, число заражений достигло уже такого уровня, что скоро можно будет говорить о возникновении коллективного иммунитета", - говорится в статье.

Кроме того, среди ученых распространено еще и такое мнение: коронавирус ослабнет в среднесрочной перспективе - по мере того, как будут появляться новые мутации. В середине февраля американские ученые из университетов в Атланте и Пенсильвании опубликовали исследование, которое говорит о том, что коронавирус в скором времени приобретет эндемичный характер, а вакцинация будет способствовать ускорению этого процесса.

По словам Клауса Штора (Klaus Stohr), который долгие годы был директором глобальной программы ВОЗ по гриппу и координировал исследования коронавирусов, считает, что такой прогноз вполне реалистичен. Его опыт работы показывает, что распространение инфекционных заболеваний может резко замедлиться совершенно неожиданно. Так, с поверхности земли внезапно исчезли две страшные пандемии - азиатский грипп (массовая пандемия 1957 года) и гонконгский грипп (пандемия 1968 года). Обе пандемии унесли жизни семи миллионов человек. Испанский грипп, разразившийся после Первой мировой войны, унес в разы больше человеческих жизней. С 1918 по 1920 год от испанки умерли более 50 млн человек. Третья волна испанского гриппа была непродолжительной. Хотя вирус H1N1 встречается и сегодня, но в более безобидной и легкой форме.-0-