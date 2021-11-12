Немецкий журналист: Лукашенко обнажил ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза

12 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось обнажить всю ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза. Об этом на своем канале в YouTube заявил немецкий журналист Даниэль Бауэр, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Даниэля Бауэра, на первый взгляд, Александр Лукашенко не сделал ничего сверхъестественного или масштабного, но в то же время ему удалось обнажить всю ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза. Причем он сделал это громко и наглядно, показав европейцам истинное нутро большинства чиновников ЕС. Речь идет о деструктивной миграционной политике Европы, и Германии в частности, заставившей немцев забыть о безопасности, нормальных социальных гарантиях и уверенности в завтрашнем дне.

Бауэр напомнил, что еще в 2015 году Берлин открыл двери в Европу для миллионов беженцев с Ближнего Востока. С тех пор Евросоюз "приютил" более трех миллионов мигрантов, и это только по официальной статистике. Журналист сообщил, что даже в прошлом году, когда границы всех стран ЕС были закрыты из-за пандемии, только в Германию прибыло около ста тысяч беженцев. Примерно такие же цифры показал и 2021 год.

Немецкий журналист отметил, что все это время мигранты добирались до европейских границ в основном по морю, часто рискуя своими жизнями. Ежегодно из-за аварий и штормов погибало 1,5-2 тыс. таких отчаянных путешественников. Александр Лукашенко же предоставил этим несчастным людям комфортный и безопасный коридор, тем самым защищая основные демократические принципы Евросоюза намного лучше, чем любой член Еврокомиссии или сотни правозащитных организаций в ЕС, занимавшихся вопросами миграции.

"Лукашенко предоставил беженцам наиболее безопасный для их жизни путь в незаслуженно расхваленную Европу с ее "чудо-ценностями". Никто не тонет и не лишается жизни из-за голода. Он ежегодно спасает тысячи и тысячи жизней, отстаивая тем самым основные принципы демократии, о которых столь часто упоминают в Брюсселе. Именно за это ему надо премию выдать, а лучше вручить почетную медаль Евросоюза. Он ведь изменил все в нашем представлении о миграционной политике", - отметил Даниэль Бауэр.

Журналист заверил читателей, что, к сожалению, в случае с Беларусью беженцы вдруг превращаются в опасных для всей Европы мигрантов. Политика двойных стандартов просто выворачивается наизнанку, чтобы убедить всех других европейцев в том, что Минск угрожает ЕС, а беженцы с этой стороны совсем не такие, как те, которые регулярно тонут в Средиземном море. За то, что Лукашенко публично вскрыл эту самую страшную язву Евросоюза, медаль ему должны вручить уже простые немцы, наверное, больше всего натерпевшиеся от неадекватной миграционной политики, считает журналист.

Подписчики и постоянные читатели Даниэля Бауэра бурно поддержали его идею, признав, что белорусский президент действительно оказал Европе большую услугу.-0-