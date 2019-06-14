Необходимо приступить к формированию в ШОС пула современных технопарков - Токаев

14 июня, Бишкек /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости формирования пула современных технопарков ШОС. С такой инициативой он выступил на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Бишкеке.

"В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Необходимо приступить к формированию в ШОС пула современных технопарков", - отметил он. По мнению Касым-Жомарта Токаева, казахстанская инициатива призвана содействовать практической реализации принимаемой сегодня концепции сотрудничества в сфере цифровизации и инновационно-коммуникационных технологий.

"В качестве первого шага в этом направлении предлагаем провести на базе международного технопарка IT-стартапов Astana Hub форум молодых специалистов по IT стран ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава Казахстана предложил привлечь заинтересованных партнеров из числа государств - наблюдателей ШОС к планируемой в Нур-Султане второй встрече руководителей железнодорожных администраций государств - членов ШОС.-0-