Непал и Китай измерят высоту горы Эверест

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непал и Китай договорились совместно измерить высоту пика Эверест, расположенного на границе этих государств. Причиной нового измерения стали предположения геологов об уменьшении его высоты из-за сильного землетрясения в Непале, сообщает индийский телеканал NDTV .

Решение совместно повторно измерить высоту Эвереста было принято во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Непал. "Признавая, что гора Сагарматха / Джомолунгма является вечным символом дружбы между Непалом и Китаем, обе стороны будут содействовать сотрудничеству в различных областях, включая решение проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Они совместно объявят высоту горы и проведут на ней научные исследования", - говорится в совместном заявлении правительств двух стран.

В 2017 году Индия также предлагала Непалу помочь в повторном измерении высоты Эвереста.

В Непале в 2015 году произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6, сопровождавшееся масштабными разрушениями. По утверждениям геологов, из-за подземных толчков высота самого высокого пика планеты могла уменьшиться на несколько сантиметров. Нынешняя официально признанная высота Эвереста составляет 8 848 м.-0-