Непогода в Украине привела к отключениям электричества в 7 областях

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра в Украине остались без света почти 200 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"Ночью 5 февраля из-за осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

Непогода оставила без света населенные пункты в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине сохранится неблагоприятная погода. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а также осадки и снижение температуры.-0-