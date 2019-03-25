Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой обнаружили в Бирмингеме

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы эвакуировали людей из торгового комплекса "Стечфорд" в Бирмингеме в Великобритании после того, как нашли неразорвавшийся снаряд, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Вызов полиции зафиксирован в 12.15 (в 15.15 по минскому времени). Посетителей торгового центра и жителей некоторых близлежащих домов эвакуировали. На место прибыли саперы.

По информации местных СМИ, снаряд относится к периоду Второй мировой войны.-0-