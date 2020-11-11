Несанкционированный марш независимости проходит в Варшаве

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве проходит марш, посвященный Дню независимости Польши. Об этом сообщает польский информационный портал Onet.

Организаторы отмечают, что марш пройдет по Ерозолимскому проспекту, Понятовскому мосту и Понятовскому проспекту до Вашингтонской кольцевой развязки, а затем обратно по тому же маршруту до Центрального железнодорожного вокзала Варшавы.

Изначально планировалось, что участники марша из-за запрета проведения митинга будут перемещаться по городу на автомобилях, но сейчас сообщается, что в центре Варшавы собрались несколько тысяч пешеходов с флагами. Участники марша не соблюдают социальное дистанцирование, многие из них без масок. Участники акции заблокировали центральные улицы Варшавы, сообщается об использовании ими петард и другой пиротехники.

За безопасностью следит полиция. Усиленные подразделения дежурят на прилегающих улицах. Из громкоговорителей сотрудники правоохранительных органов призывают собравшихся разойтись. Другие действия пока не предпринимаются, сообщает ТАСС. Как указал в беседе с журналистами представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак, сейчас главная задача - обеспечить безопасность. "Мы имеем дело с нелегальным массовым собранием", - указал он.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский из-за пандемии коронавируса запретил проведение запланированного на 11 ноября марша независимости. "В связи с предостережениями эпидемиологов я не даю согласие на проведение марша независимости 11 ноября. Заключение санэпидслужбы свидетельствует о сложной эпидемической ситуации, особенно в Варшаве", - написал политик в Twitter.

Польша 11 ноября отмечает один из главных своих государственных праздников - День независимости. День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый вернувшимся из германского плена Юзефом Пилсудским.-0-