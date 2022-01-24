Несколько человек получили ранения во время стрельбы в Гейдельбергском университете

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу в Гейдельбергском университете в Германии, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщает Euronews.
Отмечается, что стрельба произошла в лекционном зале университета. Стрелявший был одним из студентов. По предварительным данным, у него не было никаких политических или религиозных мотивов.
Как сообщает газета Rhein-Neckar-Zeitung, преступник застрелился.
На месте инцидента сейчас работают экстренные службы. Территория возле учебного заведения оцеплена, движение транспорта приостановлено.-0-