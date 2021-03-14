Несколько человек получили травмы в результате схода лавины в Японии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек пострадали в результате схода лавины на склоне горы Норикура в центральной части Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные местной полиции .

Информагентство также отмечает, что всего под завалами снега оказались от пяти до шести человек. Один пострадавший находится в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Ранее телеканал NHK сообщил, что попавшие под лавину не получили травм и смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.-0-