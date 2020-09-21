Несколько человек стали жертвами шторма "Янос" в Греции

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за мощного шторма "Янос" в Греции погибли 3 человека, как минимум один пропал без вести, сообщает греческое издание Kathimerini.
Шторм пронесся по западным и центральным регионам Греции, затопив несколько тысяч домов. Также стихия повредила дороги и посевы на западных греческих островах.
По заявлению властей, государственная помощь домашним хозяйствам и предприятиям в пострадавших от наводнения районах будет варьироваться от 600 до 6 тыс. евро и будет предоставляться вместе с налоговыми льготами.-0-