Несколько полицейских ранены во время беспорядков в США

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападениям в городах по всей стране. Американская газета The New York Times сообщает о полицейских, получивших ранения в перестрелках в Сент-Луисе и Лас-Вегасе, еще несколько были сбиты автомобилями протестующих в штате Нью-Йорк.

Уточняется, что один из полицейских находится в критическом состоянии после того, как его сбил автомобиль возле отеля в Лас-Вегасе. На момент происшествия полиция пыталась разогнать толпы протестующих, которые забрасывали стражей правопорядка бутылками и камнями, сообщили местные чиновники.

Еще несколько полицейских получили ранения после того, как один из протестующих, вооруженный несколькими единицами огнестрельного оружия, открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, охраняющим федеральное здание на бульваре Лас-Вегас. Стрелявший был ликвидирован.

В Сент-Луисе в результате противостояния между протестующими и полицией были обстреляны четверо офицеров. Их ранения не представляют угрозу для жизни, заявил на пресс-конференции начальник отдела полиции Сент-Луиса Джон Хейден.

О трех сотрудниках полиции, сбитых автомобилями протестующих, сообщают также в Бронксе и Буффало (штат Нью-Йорк). Состояние пострадавших стражей правопорядка стабильное.

Как сообщалось, в ряде американских штатов с начала минувшей недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. В 40 американских городах действует комендантский час. В Вашингтоне силы безопасности с трудом справились с ситуацией у Белого дома, и президент США Дональд Трамп был вынужден спрятаться в бункере. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с осуждением убийства Флойда. Она также призвала протестующих воздерживаться от насилия.-0-

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