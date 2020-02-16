Несколько ракет упали возле американского посольства в Багдаде

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в "зеленой зоне" Багдада, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

"Зеленая зона" в центре столицы - хорошо укрепленный район, где размещены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства. Сегодня здесь были слышны взрывы, из-за чего в посольстве сработали сирены. Информации о возможных пострадавших и каком-либо ущербе AFP не приводит.

В свою очередь агентство Reuters передает, что предположительному ракетному обстрелу подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". База находится в непосредственной близости от американского посольства.

Эту информацию также подтвердил телеканал Al Arabiya.

Ранее, 26 января, по "зеленой зоне" Багдада было выпущено пять ракет. Три из них упали непосредственно на территории американского посольства, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. Телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил о трех пострадавших, не уточнив их гражданство. Также сообщалось, что с территории диппредставительства на американских вертолетах были эвакуированы несколько человек.

В целом за последние месяцы "зеленая зона" в Багдаде неоднократно подвергалась аналогичным атакам, в результате которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев.-0-