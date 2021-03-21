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21 марта 2021, 15:43

Несколько шведских компаний выразили готовность производить вакцину "Спутник V"

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" после того, как правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

"Понятное дело, здесь присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину. Речь необязательно о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности, что уже имеются", - пояснил начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем.

Ранее координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем сообщил о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах между российской и шведской сторонами. Однако какие именно шведские компании ведут диалог, пока не известно.

По мнению профессора и эксперта по вакцинам Каролинского института Али Миразими, сегодня востребованы все препараты. "Нам нужны все вакцины, которые можно получить. С заводами, которые производят "Спутник V" в Европе, процесс пойдет лучше и быстрее, поскольку это будет проще и надежнее с точки зрения качества. Инспекторы смогут посещать производство, а процесс одобрения и разрешения к применению ускорится", - отметил Али Миразими.

Российский фонд прямых инвестиций уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства вакцины "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры с рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в Евросоюзе.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что во время проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день его зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.-0-

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