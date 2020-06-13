Несколько стран Европы подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний AstraZeneca на поставку вакцины против коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Контракт рассчитан на 400 млн доз вакцины, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом. Экспериментальная фаза должна завершиться осенью. По словам Роберто Сперанца, первая партия вакцины поступит к концу этого года.

"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы", - считает он.

"Это соглашение обеспечит доступ сотен миллионов европейцев к вакцине после одобрения. Мы надеемся, что вакцина станет доступной быстро", - прокомментировал событие главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

Ранее Европейская комиссия получила от правительств ЕС мандат на проведение переговоров о предварительных закупках перспективных вакцин от коронавируса.-0-