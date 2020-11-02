Несколько стран Европы с начала ноября вводят повторный локдаун

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала ноября некоторые страны Европы из-за пандемии коронавируса ужесточают карантинные меры, сообщает немецкая международная телекомпания Deutsche Welle.

Власти Великобритании, преодолевшей отметку в 1 млн инфицированных COVID-19, с 5 ноября вводят карантин в Англии, где проживают 84% населения королевства. Как заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, карантинные меры будут действовать как минимум до 2 декабря.

По словам главы британского правительства, жители смогут покидать свои дома, чтобы купить продукты, добраться до работы, посетить врача, им разрешается также заниматься спортом на свежем воздухе и волонтерской деятельностью. Однако будут закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. Рестораны и бары смогут продавать еду на вынос и работать на доставку. Школы и иные образовательные учреждения продолжат принимать учащихся. Первый локдаун в Великобритании ввели в конце марта. С июня Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия начали по отдельности ослаблять карантинные меры.

В Австрии повторный локдаун вступит в силу 3 ноября и продлится до конца месяца, об этом объявил канцлер Себастьян Курц. Карантинные меры включают в себя комендантский час с 20.00 до 6.00, работу кафе и ресторанов только на доставку или продажу на вынос, а также дистанционное обучение для учеников старших классов и студентов. Магазины и детские сады продолжат работу.

Между тем Португалия вводит частичный локдаун. Он будет действовать с 4 по 15 ноября в 121 муниципалитете, включая Лиссабон. Во время действия ужесточенных карантинных мер можно выходить за покупками, на работу, посещать врачей. Кроме того, разрешены короткие прогулки и посещения ресторанов, которые, однако, смогут принимать меньше посетителей и будут закрываться раньше. Власти рекомендуют жителям по возможности работать из дома. Новые меры необходимы, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, объяснил премьер-министр Антониу Кошта.

Как сообщает Еuronews, жесткий карантин с 2 ноября введен в Бельгии. В стране закрыты все торговые объекты, кроме аптек и продуктовых магазинов, школьные каникулы продлены до середины ноября. Границы пока открыты, но поездки не рекомендуются. По информации властей, больницы в стране перегружены, королевство направляет пациентов на лечение в соседние страны.

Также 2 ноября вступили в силу новые ограничительные меры в Германии. Как минимум на месяц в стране закроются рестораны и бары. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические кабинеты. В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские.

Как сообщалось ранее, во Франции повторный локдаун введен с 30 октября по 1 декабря.

По последним данным, коронавирус нового типа выявлен уже более чем у 46 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (9,1 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн). Пандемия унесла жизни около 1,2 млн человек.-0-

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