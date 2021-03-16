Несколько стран Евросоюза призвали ЕК скорректировать механизм распределения вакцин от COVID-19

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько стран ЕС требуют от Еврокомиссии (ЕК) создать корректирующий механизм для организации распределения вакцин от коронавируса пропорционально численности населения стран сообщества. Об этом заявил сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам переговоров в Вене с премьер-министрами Болгарии, Чехии и Словении, сообщает ТАСС.

Как отметил Себастьян Курц, у всех европейцев должен быть равный доступ к вакцинам. "Мы едины во мнении, что есть проблема, которую надо решить, - сказал канцлер. - Я думаю, что мы вместе организуем корректирующий механизм с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Надеюсь, что нам вместе удастся ввести корректирующий механизм".

Себастьян Курц заявлял 12 марта, что вакцины от COVID-19 распределяются между членами Европейского союза непропорционально численности их населения. Он считает, что вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников.

13 марта пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества.-0-