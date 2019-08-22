Несколько туристов погибли от удара молнии в горах на юге Польши

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Польши в горном массиве Гевонт молния ударила в группу туристов: несколько человек погибли, десятки получили ранения, сообщает польский телеканал TVN24 .

На данный момент нет подробной информации о количестве пострадавших и их состоянии. По предварительным данным, сильно пострадал ребенок, его реанимируют спасатели.

Металлический крест на вершине Гевонта - горном массиве протяженностью 2,7 км - часто привлекает молнии, поэтому находиться на вершине во время грозы опасно. В четверг утром в Татрах светило солнце, были благоприятные условия для пеших прогулок, поэтому туристы и отправились в горы. Однако около полудня началась сильная гроза.-0-