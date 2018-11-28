Несколько тысяч человек эвакуированы из торговых центров в Москве из-за угроз взрыва

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек эвакуированы из более чем 10 московских торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более чем 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Среди этих торговых центров "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий" и "Горбушкин двор", эвакуация из-за анонимного звонка об угрозе взрыва объявлена также в торговом центре "Хорошо". Сейчас в зданиях работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.

Как сообщалось ранее, 27 ноября из-за анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали посетителей и работников торгового центра на Профсоюзной улице в Москве.

Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.-0-