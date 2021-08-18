Несколько тысяч человек участвуют в митинге против обязательной вакцинации в Риге

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, что целью акции является ненасильственная смена власти."Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, - сказал он. - Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем".Полиция перекрыла подходы к расположенному поблизости Сейму (парламенту страны). Здание правительства республики, расположенное неподалеку от Старой Риги, было также огорожено барьерами.Правительство ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Сейме. При этом парламентская оппозиция ранее заявила о намерении собрать подписи 34 депутатов Сейма из 100, чтобы временно приостановить вступление в силу этого законопроекта и попытаться вынести этот вопрос на общенациональный референдум.-0-