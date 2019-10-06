Несколько взрывов произошло на пивном фестивале под Лос-Анджелесом

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько взрывов прогремело вечером 5 октября рядом с местом проведения пивного фестиваля "Октоберфест" в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный филиал телекомпании
По предварительным данным, взорвался трансформатор, располагавшийся на одном из столбов линии электропередачи. В результате опора рухнула на землю, после чего загорелась. Очевидцы при этом сообщают о как минимум трех взрывах.
Несколько посетителей фестиваля и приехавших по вызову пожарных получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно. Однако, как отмечает телеканал CBS, травмы получили не менее четырех человек. Посетителей фестиваля эвакуировали.-0-