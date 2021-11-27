Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов в российском Дзержинске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области России произошли взрывы, пострадали два человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"По информации регионального Минздрава, пострадавших двое, на месте работает бригада скорой медицинской помощи. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сказали в пресс-службе администрации Дзержинска.
В МЧС данные подтвердили. По предварительным сведениям, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. Не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место выехали пожарные подразделения.
По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар площадью 900 кв.м. Угрозы для населения и работников завода нет.-0-