Несколько журналистов ранены в Нагорном Карабахе при обстреле города Шуши

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько журналистов, в том числе российский, получили ранения при обстреле собора Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе, состояние российского журналиста тяжелое. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Единого армянского информцентра при кабмине Армении Ованнес Мовсисян, сообщает ТАСС.

"В Шуши получили ранения несколько журналистов. Мы получили предварительные данные из Степанакерта, что состояние российского журналиста тяжелое, его сейчас оперируют", - написал Ованнес Мовсисян.

Это не первый случай ранения журналистов с начала конфликта в Нагорном Карабахе. На прошлой неделе сообщалось, что в результате обстрела были ранены журналисты французской газеты Le Mond, агентства AFP, телеканала "Армения" и армянского новостного портала 24news.am.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, частично разрушив его. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о ракетном обстреле собора, заявив, что азербайджанская армия не берет на прицел религиозные памятники.

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе военное противостояние продолжается с 27 сентября. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с начала эскалации в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погиб 31 человек и ранены 154 гражданских лица. По данным ведомства, нанесен ущерб 133 гражданским объектам и 928 жилым домам. Армянская сторона также сообщает о десятках погибших и раненых.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-