Нет негативных реакций - Россельхознадзор о состоянии животных при испытаниях вакцины от COVID-19

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кошки и собаки, на которых в России испытывалась разрабатываемая вакцина от нового коронавируса для животных, не получили негативных реакций на здоровье, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Как уточняется, к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках приступили с 20 октября. "Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций", - отмечается в сообщении.

Запланированы также испытания вакцины на пушных зверях - норках и др.

Первое больное животное в России было выявлено 21 мая на территории Москвы. Вирус обнаружен в пробах биологического материала, полученных от домашней кошки.-0-