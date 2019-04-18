Нетаньяху поручено сформировать новое правительство Израиля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Израиля Реувен Ривлин поручил действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство, сообщает израильское информагентство Cursorinfo .

Для Биньямина Нетаньяху это четвертый премьерский срок подряд и пятый в карьере. Теперь лидеру партии "Ликуд" предстоят коалиционные переговоры с распределением министерских портфелей, на которые закон отводит 28 дней с возможностью продления еще на 14.

На прошедших 9 апреля парламентских выборах партия "Ликуд", возглавляемая Биньямином Нетаньяху, и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца получили по 35 депутатских мандатов. Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 парламентариев.-0-