Нетаньяху заявил о готовности к переговорам с палестинцами

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вести переговоры об урегулировании конфликта с палестинцами на основе мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

"Я был бы готов вести переговоры на основе плана Трампа по окончательному завершению нашего конфликта с палестинцами", - заявил глава правительства Израиля, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Два арабских государства решили заключить мир с Израилем, многие другие последуют за ними. Расширяющийся круг мира не сделает соглашение между Израилем и палестинцами менее вероятным, палестинские лидеры поймут, что не будут больше иметь право вето на мир и прогресс в нашем регионе, и, надеюсь, решат в конечном итоге помириться с еврейским государством. Когда это произойдет, Израиль будет готов", - добавил Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что 15 сентября в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Присутствовавший на церемонии Дональд Трамп охарактеризовал документы как "основу для всеобъемлющего мира" в регионе. Последний девятимесячный раунд мирных переговоров между израильтянами и палестинцами завершился провалом в апреле 2014 года.

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в этом году проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.-0-