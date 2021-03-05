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05 марта 2021, 11:56

Нетаньяху заявил о победе над коронавирусом в Израиле

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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна покончила с коронавирусом. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По словам премьер-министра, покончить с пандемией удалось благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации в стране. Отмечается, что гражданам какое-то время еще придется носить маски.

"Израиль стал первой страной в мире, покончившей с коронавирусом. Имея при себе зеленый паспорт, граждане смогут ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия", - отметил Биньямин Нетаньяху, рассказывая о новой системе Green Pass, которая позволит вакцинированным гражданам посещать любые мероприятия.

Премьер-министр отметил, что власти надеются вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов, с сегодняшнего дня мы смело можем называть себя нацией вакцинации. Мы подаем пример для всего мира и очень этим гордимся", - сказал Биньямин Нетаньяху.-0-

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