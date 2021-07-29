Netflix обязала часть сотрудников в США сделать прививки от коронавируса

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Netflix обязала актеров и некоторых других сотрудников, участвующих в съемках в США, сделать прививки от нового коронавируса из-за распространения штамма дельта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Речь идет об актерах фильмов, сериалов и передач Netflix, а также тесно взаимодействующем с ними персонале. Правила были согласованы профсоюзами работников этой отрасли. Компания будет допускать исключения из правил на основании медицинских показаний, в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями. В отдельных случаях они также могут быть сделаны, если съемки уже идут.

Руководство корпорации оповестило персонал о новых нормах. Как констатирует журнал, Netflix стал первой крупной студией, которая ввела такие правила.

Во вторник эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали гражданам, которые вакцинированы от коронавируса, в ряде случаев снова носить защитные маски в помещениях. Как пояснила глава ЦКПЗ Рошель Валенски, это обусловлено быстрым распространением разновидности дельта.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Netflix основана в 1997 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи.-0-