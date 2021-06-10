Ни одна страна мира не способна решать в одиночку нынешние мировые проблемы - Байден

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы. Это признал президент США Джо Байден, выступая 9 июня перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк, по прибытии с визитом в Великобританию, сообщает ТАСС.

Глава администрации США напомнил, что прилетел в Европу, чтобы принять участие в ряде встреч на высшем уровне. "Эта дипломатия имеет ключевое значение, поскольку ни одна отдельно взятая страна в одиночку не в состоянии преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся… Мир меняется", - заявил Джо Байден. С его точки зрения, текущее международное положение кардинально отличается даже от того, которое наблюдалось 10 лет назад. "Мы должны строить общее будущее, к которому стремимся", - отметил глава Белого дома.

Он заявил, что США не будут в таком будущем пытаться навязывать свою волю другим нациям. "Будущее, в котором страны свободны от принуждения или доминирования со стороны более могущественных государств", - сказал Джо Байден. По его словам, такое будущее предполагает, что международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться свободными и доступными на благо всех.

Президент США подчеркнул, что для преодоления нынешней пандемии и нейтрализации будущих биологических угроз, решения проблемы глобального изменения климата потребуются международное сотрудничество, скоординированные многосторонние действия. "Мы все должны взять обязательства предпринять амбициозные действия, касающиеся климата, если хотим предотвратить наихудшие последствия его изменения", - убежден американский лидер. По его прогнозу, бездействие в этой области приведет к существенному перемещению населения планеты, битвам за землю, к тому, что миллионы человек будут вынуждены покинуть свои родные края, так как те окажутся ниже уровня моря.

Джо Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Планируется, что он примет участие в саммите G7 в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в Брюссель, где пройдет совещание НАТО на высшем уровне. Затем там состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.-0-