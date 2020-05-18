Ни одна страна в одиночку не справится с эпидемией коронавируса - Меркель

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одна страна в мире в одиночку не сможет справиться с таким глобальным вызовом, как коронавирусный кризис, мировому сообществу следует объединить усилия. Об этом заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на проходящей в режиме видеоконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает ТАСС.

"Мы переживаем действительно глобальный кризис", - сказала глава правительства ФРГ. По ее словам, пандемия будет иметь социально-экономические последствия. "Ни одна страна в одиночку не справится с этой проблемой", - констатировала Ангела Меркель.

Как сказала канцлер, коронавирусный кризис показал, что нужно прилагать больше усилий в том, что касается профилактики и предупреждения таких эпидемий и укрепления национальных систем здравоохранения. Она призвала обеспечить устойчивость работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы убеждены, что сможем преодолеть эту пандемию, если будем работать совместно", - сказала Ангела Меркель.-0-