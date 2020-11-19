Ни одна вакцина от коронавируса еще не прошла окончательную регистрацию - ВОЗ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одна вакцина от нового коронавируса еще не прошла окончательную регистрацию. Об этом заявил директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью на онлайн-брифинге Ахмед аль-Мандари, сообщает ТАСС.

"Четыре вакцины в настоящее время находятся на финальной стадии разработки, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них, - отметил он. - Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена ее полная безопасность для людей. Мы слышали о четырех вакцинах, которые признаны безопасными, но должны быть проведены повторные испытания и исследования". Поэтому ни одна страна или компания еще не получили официального разрешения на массовое производство вакцин, добавил региональный директор ВОЗ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной модификации коронавируса в сезонное заболевание по типу гриппа, он сказал: "Пока рано говорить о том, что, несмотря на наличие вакцин, эпидемия коронавируса будет сезонной, нам требуется еще много времени для изучения характера его распространения и мутаций".

По состоянию на 19 ноября всего в мире COVID-19 инфицированы 56 247 982 человека в 191 стране и регионе, выздоровели более 36 млн. Количество умерших возросло до 1 349 380. Странами с наибольшим распространением коронавируса являются США (11 527 483), Индия (8 958 483), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717), Россия (1 975 629), Испания (1 525 341) и Великобритания (1 434 004). Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (250 520), Бразилии (167 455), Индии (131 578) и Мексике (99 528).-0-