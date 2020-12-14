"Ничего не осталось, кроме долгов": протесты польских предпринимателей

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 39-ю годовщину введения в Польской Народной Республике военного положения поляки отметили акциями протеста против мер, по их словам, столь же жестких и еще менее осмысленных. Протестующие говорят, что карантинные ограничения несправедливы и чрезмерны. А помощи от правительства не дождаться, сообщает Euronews.

"Они все только обещают, а на самом деле как ничего не было, так и нет. Мне за весь год выдали только чуть больше тысячи евро", - рассказала Euronews одна из участников акции протеста.

В правительстве заявляют, что вынуждены выбирать для оказания помощи наиболее пострадавшие отрасли. Это заявление оспаривают представители ресторанного бизнеса. Многие из них удивляются тому, что до сих пор еще могут работать.

"Для нас-то это еще первый локдаун. Нас закрыли в марте, и позже только разрешили работать на "полсвистка", так скажем. И это нас скоро прикончит. Нечем платить зарплаты, нечем платить за электричество, ничего нет. Мы покрываем лишь 10-20% расходов на содержание. У меня ничего не осталось, кроме гигантских долгов. Мне 53 года, и скоро мне придется ночевать под мостом", - говорит владелец ресторана Марек Молиньский.

Польские предприниматели обвиняют власть еще и в том, что из-за ее действий чуть было не оказался заблокирован общеевропейский фонд, предназначенный как раз для помощи пострадавшим от карантина экономикам.

На прошлой неделе, на фоне угроз вето со стороны Польши, Евросоюз наконец одобрил бюджет и фонд восстановления экономики. Европейские предприниматели, как в Польше, так и в Италии или Испании, где проходят такие же протесты, уже обессилены и ждут помощи от правительств.-0-