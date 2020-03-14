Нидерландские ученые заявили, что нашли первое в мире антитело к коронавирусу

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах ученые сообщили об обнаружении антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает 14 марта NOS.

Сообщается, что это самое первое антитело, которое блокирует инфекцию. Вероятно, что его можно будет использовать в производстве медпрепаратов.

Но до производства лекарства на основе антитела путь довольно длительный: ученые говорят, что антитело надо протестировать на человеке.

Медики считают, что нужнее – средство для профилактики, а не для лечения. Поэтому и нужна такая вакцина.-0-