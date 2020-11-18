Нидерланды начали ослаблять локдаун

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нидерландов начинают отменять введенные во время второй волны пандемии ограничительные меры. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

С 19 ноября в Нидерландах разрешено возобновить работу театрам, музеям, кино и библиотекам, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. При этом бары, кафе и рестораны будут по-прежнему закрыты. Кроме того, жителям страны разрешается принимать в гости трех человек (действующие сейчас правила разрешают не более двух гостей). Правительство предполагает, что локдаун может быть окончательно отменен лишь во второй половине января 2021 года.

Нидерланды ввели частичный локдаун в середине октября, а две недели назад меры были ужесточены. За минувшие сутки в стране выявлено 4320 новых случаев заражения коронавирусом, показатель суточного прироста снижается четвертый раз подряд. Общее число инфицированных в стране, по данным Reuters, превысило 407 тыс., с момента вспышки скончались 8616 больных.-0-