Нидерланды начнут COVID-вакцинацию 8 января

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах сделать прививку от коронавируса можно будет в трех городах с 8 января, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на информацию агентства NOS.nl.

"Вакцинироваться от коронавируса можно с 8 января. Для этого надо посетить Утрехт, Роттердам и Северный Брабант (провинция Нидерландов), а затем прививки будут делать в других местах", - говорится в сообщении.

Первыми вакцину получат медики и персонал, ухаживающий за престарелыми и людьми с особыми потребностями. Затем люди из групп риска.

Планируется, что с 18 января будет открыто 25 пунктов вакцинации. В частности, в Амстердаме, Лейдене, Гааге, Дордрехте, Арнеме, Брэди, Венло и Маастрихте. Также было принято решение, что военные медики будут помогать в больницах бороться с коронавирусом. Около 200 человек будут работать в медицинских учреждениях в регионе Твенте, Гронингене и Апелдорне, обратившихся с просьбой о помощи в Министерство обороны Нидерландов.

По данным комиссии по оценке лекарственных средств, которая участвовала в оценке от имени Нидерландов, ожидается, что у 8 процентах всех вакцинированных будет лихорадка. После вакцинации головная боль будет иметь место у 39 %, усталость - у 37% и боль в мышцах - у 25 %. Серьезных побочных эффектов не было зафиксировано.

Европейское медицинское агентство (EMA) объявило, что при исследовании вакцины от Pfizer и BioNTech не было обнаружено серьезных побочных эффектов, а эффективность вакцины в исследовании производителей составила 95 процентов. Эта эффективность наблюдалась также у пожилых людей старше 65 лет и в группах риска. Отмечается, что вакцинированные должны быть под контролем специалистов в течение 15 минут после введения вакцины.

Европейское медицинское агентство 21 декабря дало разрешение на использование в ЕС вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech и Pfizer. Вакцинация разрешена людям с 16 лет. Во многих странах Европы 27 декабря вакцинация от коронавируса уже началась.-0-